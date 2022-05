Es gibt keine Spuren, die Licht in den Mord an einer in Plastik gewickelten 16-Jährigen bringen könnten. Während der ORF einen "Tatort" von 2019 beatmete, glänzte Verena Altenberger gestern mit ihrem fünften Fall als Bessie Eyckhoff im Münchner ARD-"Polizeiruf 110": "Das Licht, das die Toten sehen". Es meldet sich eine Mutter (Anna Grisebach), die seit zwei Jahren ihre der Leiche ähnlichen Tochter vermisst. Sie geht oft in die Eishalle, weil das Mädchen ebendort verschwunden ist. Die Indizien,