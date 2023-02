Ist Reichtum obszön? Reiche wie Russlands Oligarchen befinden einhellig: njet. In den 1990er-Jahren, als Boris Jelzin russische Staatsbetriebe zugunsten aller Bürger privatisieren wollte, langten ein paar besonders geschäftstüchtige Persönlichkeiten üppig zu. Die Abramovichs, Deripaskas und Chordokowskis begründeten ihren Reichtum als Oligarchen just in einer Zeit, da viele Russinnen und Russen ums Überleben kämpften.