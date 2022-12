Bessere Zukunft

Sechs Monate mussten "Trekkies" nach dem US-Start darben, jetzt endlich läuft der neueste Ableger des Raumschiff-Franchise auch hierzulande an. Aber: Die Warterei hat sich gelohnt! "Star Trek: Strange New Worlds" schließt an den Charme der Originalserie an und punktet als so pfiffiger wie traditionsbewusster Neuzugang im "Enterprise"-Universum. Zu sehen ist die Serie auf der vor wenigen Tagen gestarteten Streamingplattform Paramount+ sowie als Teil des "Sky"-Pakets.