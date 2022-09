Intellektueller, getrennt von der Kindsmutter lebender Vater fährt mit 17-jähriger Tochter nach Kreta. Keine gute Idee. Sie verliebt sich in einen jungen Einheimischen, er in eine fesche Griechin, die allerdings vergeben ist. Im gestrigen ARD-Filmchen "Meine Tochter, Kreta und ich" wurde am Ende der Urlaubssaison der Versuch gemacht, noch einmal so etwas wie Reminiszenzen an das wunderschöne Griechenland aufzutischen.