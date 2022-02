Dass man auch in zehn Minuten an ein finsteres Kapitel erinnern und eindringlich zum Nachdenken anregen kann, zeigt der Kurzfilm "Vergib uns unsere Schuld", der derzeit auf Netflix zu sehen ist. Wir beginnen in einer gelösten Atmosphäre. Man sieht Peter, der im Jahr 1939 in der Schule sitzt und rechnet. Sein rechter Arm ist verkürzt, die Hand fehlt. Doch was berechnet die Klasse da? Wie viel Geld es eine Familie kostet, wenn sie ein behindertes Kind hat?