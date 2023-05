Ein Vorurteil, das Weißen in der Basketball-Community von Los Angeles entgegenschlägt: Sie können den Schwarzen niemals das Wasser reichen. Das nützen der farbige Kamal (Sinqua Walls) und sein weißer Freund Jeremy (Rap-Star Jack Harlow in seiner ersten Hauptrolle) in "White Men Can’t Jump", derzeit auf Disney+ zu sehen, genüsslich aus.