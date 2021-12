Markus Braun hatte einst die Vision, mit dem deutschen Finanzdienstleister Wirecard in die Liga von Google, Amazon oder Facebook aufzusteigen. Gemeinsam mit seinem österreichischen Landsmann Jan Marsalek hat er binnen weniger Jahre ein Imperium gebastelt, das zum Schluss an der Börse mehr wert war als die Deutsche Bank. Höhepunkt war die Aufnahme in den deutschen "Dax" im Jahr 2018. Was die Herrschaften so alles gemacht haben, ist bis heute nicht geklärt.