Wenn man nur fest genug an seine Träume glaubt, gehen sie in Erfüllung – dieses Motiv hat Disney gefühlt 1000 Mal in seinen Filmen verarbeitet. Wie es in der 1001. Version aussieht, zeigt uns Disney derzeit im Film "Bühne frei für Nate" auf Disney+. Der 13-jährige Nate will unbedingt Bühnenstar am New Yorker Broadway werden – doch der Teenie erhält nicht einmal am Schultheater eine Rolle.