Seit 40 Jahren gibt es diesen einen zeitlos frischen Song von "Katrina and the Waves", der noch immer sofort in Herz, Seele und Beine geht: "Walking on Sunshine". Hört man allein den Titel, muss man fast die wichtigste Zeile des Refrains in den Raum schreien: "And don’t it feel good?!" ("Und fühlt es sich nicht gut an?!") Die Antwort: bei diesem Lied sicher doch.