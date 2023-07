Wenn du so erste Reihe fußfrei vor dem Fernseher sitzt und dir Dokumentationen über die DDR ansiehst, tauchen zunächst einmal Assoziationen zu schlecht gemachter Science-Fiction auf. Für die Menschen in der Deutschen "Demokratischen" Republik war es die Realität. Unterdrückung, Manipulation, Lüge – so wurden sie vom Regime gefügig gemacht. Die Grenze war ein Wall aus Beton, Eisen, Stacheldraht und Soldaten.