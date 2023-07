Wer war Jane Birkin? Seitdem die Britin und Wahl-Pariserin am 17. Juli mit 76 Jahren gestorben ist, stellt sich diese Frage umso mehr. Vor allem, da drei Dinge von ihr hängen geblieben scheinen: Sie war "die Ex" Serge Gainsbourgs (1928–1991), sang mit ihm das damals als infam begriffene Chanson "Je t’aime moi non plus" und war die Inspiration für die sündhaft teure "Birkin Bag".