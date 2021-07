Vielleicht teilen auch Sie die "Sehnsucht nach Grado". Dass Sie es spätestens seit gestern Abend tun, war die Mission der gleichnamigen ORF-Doku, die mit bekannten Schlagern zur Zeitreise in die 50er Jahre lud: kein Urlaub ohne Anreise, was anno dazumal Karawanen von VW-Käfern an der Grenze bedeutete.