Arnold Schönberg: Ein Visionär im Porträt

Pioniere standen am Samstag im Mittelpunkt der Linzer Klangwolke, ein weiterer hätte sich in diese Reihe bestens eingefügt: Arnold Schönberg (1874– 1951), der am Freitag seinen 150. Geburtstag gefeiert hätte. Eine vom ORF mitproduzierte Dokumentation zeigt am Montag, 9. September, (23.15 Uhr, ORF 2) das wendungsreiche Leben des Begründers der Zwölftonmusik. Schon früh wechselten Erfolg und Niederlage einander ab. So wurden am 23.