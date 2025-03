„Apfelmostessig“ vermischt mit viel Pathos bei Netflix

Kaitlyn Dever als Instagram-Hochstaplerin Belle Gibson in der Netflix-Serie „Apple Cider Vinegar“

Alles begann mit einem aufregenden Instagram-Post der damals 17-jährigen Australierin Belle Gibson im Jahr 2009. Sie leide an einem Gehirntumor vierten Grades und habe nur noch vier Monate zu leben, höchstens, sagen "die Ärzte". Später erfand die heute 33-Jährige immer weitere Krebserkrankungen und Herzoperationen – und lieferte gleich auch die Heilung per Social Media mit: In ihrer App "Die ganze Speisekammer" gab sie Ernährungstipps für alternative Heilungsmethoden.