"The Lincoln Lawyer" dominiert seit Tagen die Serien-Charts, die Netflix ungefragt ausspuckt. Warum nur aber ist die Serie so ein Renner? Ihr zentrales Thema des Strauchelnden hat das Justiz-TV schon bis zum Gehtnichtmehr durchgekaut – von "Matlock" bis "Law & Order". "The Lincoln Lawyer" handelt von Mickey Haller: Strafverteidiger in Los Angeles mit einer Ex-Schmerzmittelsucht, zwei Ex-Frauen, einer fast erwachsenen Tochter und einer fast verlorenen Karriere.