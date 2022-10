Das Urteil zum Film "Blonde" auf der Plattform rottentomatoes.com, basierend auf 3000 Einzelbewertungen aus aller Welt, ist vernichtend. Die Arbeit über Marilyn Monroes Privatleben habe eine famose Darstellerin (Ana de Armas), trage jedoch in einem verkünstelten Gewaltexzess erneut zu Monroes Ausbeutung bei. Etwas, was in einer (Film-)Welt, die #MeToo verstanden haben will, nicht sein darf.