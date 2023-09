Travestiekünstler „Slawa“ macht sich in seinem Club in St. Petersburg für seine Show bereit. Ja, tatsächlich ist das in Russland teilweise noch möglich. Gesungen werden unterschwellige politische Botschaften: „Amerikanischer Bursche, mit dir fahre ich weg. Moskau, leb wohl!“ In „Inside Russia – Alltag in Putins Reich“ (derzeit in der Arte-Mediathek) berichten Russen über ihre alte Heimat.