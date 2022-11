Zur Begegnung mit der realen Alice Schwarzer lud am Sonntag Sabine Derflingers Dokumentation (bis Sonntag in der TV-Thek). Fiktiv eintauchen in das Leben der Kämpferin für Frauenrechte, die am 3. Dezember 80 Jahre wird, lässt das zweiteilige Drama "Alice" (gestern, ARD). Es beleuchtet prägende Anfangsjahre, von Au-pair-Monaten 1964 in Paris bis zur ersten Ausgabe der feministischen Zeitschrift "Emma" 1977.