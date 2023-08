Die Beerdigung ihrer Oma lässt Nina in ihren Heimatort reisen. Ein kleines Städtchen im Ruhrgebiet ist Schauplatz des Dramas "Geranien". Das Langfilmdebüt der Dortmunderin Tanja Egen war gestern in der ZDF-Reihe "Shooting Stars" zu sehen – und kürzlich beim Festival "Der Neue Heimatfilm" in Freistadt.