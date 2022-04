Wir spielen heute ,The Mission 2‘", kündigt der Gaming-Firmenboss Tim Heitz (Jens Atzorn) an, und alle sind angestrengt aus dem Häusl. Der Anfang der heutigen "SOKO Linz"-Folge "Battle of Bytes" bemüht sich, die Goldgräber-Atmosphäre der digitalen Spielewelt zu zeichnen – offenbar von Menschen, deren letzte Begegnung mit dieser Szene "Pac-Man" war.