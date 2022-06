Der Sommer steht vor der Tür – und damit steigt offenbar der Bedarf an leicht genießbarer Romantikware. Und was braucht es, um richtig in Stimmung zu kommen? Genau, die Toskana. So auch in der Romanze, die das vielgeliebte italienische Gebiet gleich im Titel trägt – und es prompt auf Platz sieben der meistgesehenen Filme auf Netflix in Österreich schaffte.