Alltag mit Witz

Toby Fleishman (Jesse Eisenberg) hat’s gerade nicht leicht in seinem Leben: Nach 15 Jahren Ehe ist er gerade frisch geschieden, in eine neue Wohnung übersiedelt, die Kinder sieht er nur noch am Wochenende. Auch die sprunghafte Ex-Frau Rachel bringt ihn an seine Grenzen. Das ist die Ausgangslage für die Serie "Fleishman Is in Trouble", die derzeit auf Disney+ zu sehen ist. Und plötzlich ist Rachel wie vom Erdboden verschluckt, Toby steht mit den Kindern alleine da.