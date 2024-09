Rosa Anzug, rosa Hemd, sogar die Haare leuchten rosa: Wer Nick Treadwell (89) einmal gesehen hat, vergisst ihn nicht so schnell. Seit mehr als 20 Jahren lebt der Brite in Österreich, bis 2016 betrieb er seine Galerie in Aigen-Schlägl im Mühlviertel. Nun ist er zum Protagonisten einer Kultur-Doku geworden, die am Sonntagabend (22.10 Uhr) auf ORF 2 zu sehen war (und auf ORF ON weiterhin läuft).