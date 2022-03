Schrullig, mit hoher Wuchtel-Dichte: So kennt man den Tatort Münster. Dass die Handlung auch zum 20-Jahr-Jubiläum nicht wirklich ernsthaft und gediegen wirkt, war deswegen anzunehmen. Bei der gestrigen Folge "Propheteus" (20.15 Uhr, ORF 1) schraubte man den "Münsteraner Stil" jedoch dermaßen in die Höhe, dass man einen TV-Fall vorlegte, an dem sich die Geister doch ziemlich scheiden werden.