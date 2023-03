Achtung, Zombies!

In der Internet Movie Database bekommt die Zombie-Serie "The Last Of Us" von HBO (zu sehen auf Sky und Amazon) gerade Bestnoten. Dabei zeigt die TV-Adaption des gleichnamigen Playstation-Hits aus 2013 nichts, was Fans des Genre-Vorbilds "The Walking Dead" nicht schon ungezählte Male gesehen haben: den Überlebenskampf in der Postapokalypse gegen Monster, Hunger und Frost. Die größte Bedrohung bleiben Artgenossen: Der Mensch ist dem Menschen stets ein Wolf.