Acht Stripper

Acht Stahlarbeiter, die im britischen Sheffield auf die glorreiche Idee kommen, so wie die berühmten Chippendales als Stripper reich zu werden: Die in nur 40 Tagen gedrehte Komödie "Ganz oder gar nicht" lockte 1997 Millionen Besucher in die Kinos – und räumte einen Oscar und einen Golden Globe ab. Gestern startete auf Disney+ die Fortsetzung des Kinohits als achtteilige Serie. Und, so viel sei vorab verraten, zumindest in der ersten Folge fallen keine Hüllen.