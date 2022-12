Weihnachtsglocken

St. Anna ist eine Weihnachtskirche. Über dem Südportal, durch das man die Kirche betritt, blickt uns Anna selbdritt entgegen. Unter solchen Bildern versteht man die Darstellung der heiligen Anna mit ihrer Tochter Maria und dem kleinen Enkelkind Jesus. Jedes Jahr versammelt sich vor und in der Kirche eine kleine Gruppe zur Adventbesinnung. Die Stimmung in der versammelten Runde könnte kaum weihnachtlicher sein: Draußen, aber auch drinnen in der Kirche ist es bitter kalt. Neuschnee ist gefallen.