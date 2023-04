Warum die Kinderoper Brundibár noch heute eine wichtige Botschaft ist

Dem Gymnasium Rohrbach ist ein großartiges Projekt gelungen: die Aufführung der im KZ Theresienstadt 1944 uraufgeführten Kinderoper Brundibár des tschechisch-jüdischen Komponisten Hans Krása, der 1944 im KZ Auschwitz ermordet worden war. Was damals der in ein Märchen verdeckte Aufschrei der in Theresienstadt internierten Juden gegen ein unmenschliches System war, ist jetzt ein völkerverbindendes Projekt der Gymnasien Rohrbach, Untergriesbach und Cesky Krumlov. Es hat lange gedauert.