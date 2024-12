KTM: Volle Lager, leere Kassen

So schnell kann’s gehen. Am 4. August vorigen Jahres titelten die OÖN noch: "Wie KTM vom Konkurs zum Glücksfall für eine ganze Region wurde." Innerhalb eines Jahres ist aus dem Glücksfall ein Unglück geworden. Alle sind überrascht oder geben sich zumindest überrascht. Motorräder sind sehr schnelle Fahrzeuge. Ihr Nutzen liegt im Freizeit- und Sportbereich. Wer auf so schnellen oder bei der Wüsten-Rallye Paris–Dakar auf so rumpeligen Pisten unterwegs ist, muss Stürze in Kauf nehmen.