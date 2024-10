Volk und Feiertag

Wir haben kirchliche Feiertage, die staatlich geboten sind. Wir haben Staatsfeiertage und in jedem Bundesland einen Landesfeiertag. Darüber hinaus gibt es eine Fülle weiterer arbeitsfreier Tage. Aber auf einen offiziellen Staatsfeiertag konnte man sich lange Zeit nicht verständigen: Der 12. November als Gründungstag der Republik war in der Zwischenkriegszeit ebenso umstritten wie der 1. Mai als Tag der Arbeit. So einigte man sich auf den 26.