Lange Nacht der Museen am 1. Oktober: Die Villa Sinnenreich in Rohrbach ist eines der teilnehmenden Museen. Ist sie überhaupt ein Museum? Einmal hat mich ein Kollege an der Universität sogar gefragt: "Was haben die in Rohrbach da für ein neues Etablissement?" – und hat dabei offensichtlich an etwas gedacht, was man sonst verschämt als "Laufhaus" versteckt.