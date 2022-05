Steinreich" ist ein merkwürdiges Wort. Eigentlich müsste es bittere Armut bedeuten: Wo viele Steine im Boden sind, ist man selten reich. In so einer Gegend kann die Bauernarbeit sehr mühsam werden. Aber man meint mit steinreich exzessiven Reichtum. Wer viele "Steine" am Finger oder um den Hals habe, müsse reich sein, so die triviale Erklärung der Floskel. Eher denkt man aber wohl: Wer so viel Geld hätte, wie es Steine gibt, der wäre wirklich reich.