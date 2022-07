Das Schwimmen beherrscht der Mensch nicht von Natur aus. Man muss es lernen. Meist war man gar nicht so interessiert daran. Bei den Bauern war zu der Zeit, in der man zum Schwimmen Lust haben konnte, mit der Erntearbeit genug zu tun. Die Obrigkeit förderte das Schwimmen nicht. Man fürchtete um die Moral der Badenden. Wenn man ins Bad oder ans Meer fuhr, war an Schwimmen kaum zu denken.