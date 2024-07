Österreich gegen Türkei

Die Schlacht nahe dem südungarischen Städtchen Mohács am 29. August 1526 dauerte nicht länger als ein Fußballspiel. 25 bis 40.000 ungarische Ritter und Fußknechte standen etwa 70.000 türkischen Sipahis, Janitscharen und Artilleristen gegenüber. Es war ein brennend heißer Tag in der ungarischen Tiefebene. Die schwer gepanzerten Ritter verglühten in ihren eisernen Rüstungen. Der Kampf hatte erst um vier Uhr Nachmittag begonnen. Nach eineinhalb Stunden war er vorbei. Der ungarische