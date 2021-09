Wenn man in die Geschichte zurückblickt, könnte man meinen, man müsste in Oberösterreich gar nicht wählen. Denn seine politische Landschaft ist die stabilste von ganz Österreich, was die vertretenen Parteien, Wahlergebnisse und gewählten Vertreter betrifft. Ganz markant ist das bei den Landeshauptleuten: Nur sechsmal ein Wechsel in den 70 Jahren der Kaiserzeit und ebenfalls nur sechsmal in den knapp 100 Jahren, seit wir republikanisch sind.