Am 19. August 1493 verstarb in Linz Kaiser Friedrich III. Der Überlieferung nach soll die Todesursache in einem Übergenuss von Wassermelonen gelegen sein. Viel wahrscheinlicher ist, dass es die Folgen der am 8. Juni desselben Jahres durchgeführten, für unsere heutigen Gefühle mehr als drastischen Amputation des abgestorbenen linken Unterschenkels waren, die zum Tod des alten Kaisers führten. Der Sommer des Jahres 1493 war sehr heiß.