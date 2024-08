Hitlers unbekannter Stiefbruder

Adolf Hitler hatte einen sehr viel älteren Stiefbruder, dessen Existenz bis vor zwei Jahren in der Hitler-Forschung völlig unbekannt war. Sogar ob Adolf Hitler selbst ihn kannte, ist unsicher. Erwähnt jedenfalls ist er in den paar kurzen Sätzen Hitlers über seine Kindheit nicht. Aber es wäre recht unwahrscheinlich, wenn die Familie nie von ihm geredet hätte oder mit ihm zusammengetroffen wäre. Es handelt sich um Josef Glasl-Hörer, den am 16. Oktober 1851 in Radstadt geborenen unehelichen Sohn