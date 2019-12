In keinem Nikolosackerl sollen sie fehlen. Am Weihnachtsbaum glänzen sie golden und silbrig: Die Nüsse gehören zur Adventzeit. Sie wecken Erinnerungen an eine Zeit, als auch einfache Dinge noch wirkliche Freude bereiten konnten. Heute sind allerdings statt der heimischen Walnüsse, die inzwischen auch zum größten Teil importiert werden, meist die neumodischen Erdnüsse, die botanisch ja gar keine Nüsse sind, oder die südländischen Mandeln in den Knabbersäckchen.

Aber die Walnuss oder "Welsche Nuss" ist die eigentliche Weihnachtsnuss. Der römische Gelehrte Plinius der Ältere erklärte in seinem Buch über Baumzucht erstmals, wie man den Walnussbaum anpflanzt und richtig pflegt. Seinen Aufzeichnungen zufolge gelangte die Walnuss im 7. bis 5. Jahrhundert vor Christus über Griechenland nach Europa. Als "nux gallica", also gallische Nuss, wurde sie über Frankreich nach Deutschland und Mitteleuropa gebracht und erhielt hier den Namen Walch- oder Welschnuss, woraus sich der Name Walnuss entwickelte.

Wie das Christentum ist der Nussbaum also seit der Römerzeit aus dem Orient zu uns verpflanzt worden. Auf keinem Bauernhof sollte er fortan fehlen. Nüsse haben sich als wichtige und wertvolle Ergänzung in der Ernährung unserer Vorfahren etabliert. Sie sind praktisch. Ihr Inhalt ist hoch konzentriert, ihre Verpackung hart und haltbar. Sie helfen über den Winter und sind eine wichtige Vorsorge für Notzeiten. Sie gelten auch als Symbol für konzentrierte Weisheit und darüber hinaus auch noch für Glück, Wunscherfüllung, Fruchtbarkeit und viele Kinder. "Viel Nüsse, viel Bengel" heißt es. In der Jägersprache ist "Nuss" daher auch ein Wort für das weibliche Geschlechtsteil von Hund, Fuchs und Wolf, während es umgangssprachlich auch die männlichen Hoden ("In die Nüsse treten") meinen kann.

Goldene Nüsse erinnern an die Kugeln, die der heilige Nikolaus an die Armen verteilte und die sich wie ein Wunder in Gold verwandelten. Zum christlichen Symbol wurden sie, weil der heilige Augustinus sie als Symbol für Christus verwendete: die grüne, bittere Außenhaut als Zeichen seiner fleischlichen Gestalt, die harte Schale als Symbol seines Kreuzes und der weiche, goldene Kern als Ausdruck seiner göttlichen Natur.

Auf Madonnenbildern hat die Nuss die Bedeutung eines Keuschheits- und Jungfernschaftssymbols. Der Kern ist unbeschädigt. In Märchen und Sagen symbolisiert sie geheimnisvolle Inhalte, die sich hinter einer harten Schale verbergen und erst entschlüsselt werden müssen. Gott gab die Nüsse, aber er knackt sie nicht, heißt es im Sprichwort. Wir wissen, dass wir in unserem Leben, in unserer Umwelt und für unser zukünftiges Wohlergehen noch viele Nüsse zu knacken haben. Aber wir haben dieses ja schon oftmals geschafft.

Roman Sandgruber ist emeritierter Professor für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Johannes Kepler Universität Linz.

