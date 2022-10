Oberösterreich hat etwa 300 Museen. In den vergangenen Jahren sind einige spektakuläre private Gründungen dazu gekommen, die unsere Museumslandschaft inhaltlich und architektonisch in hervorragender Weise bereichern: das Museum Angerlehner in Wels/Thalheim, das Schütz Art Museum in Engelhartszell, die KTM Motohall in Mattighofen und das Paneum in Asten/St. Florian, das jüngst seinen fünften Geburtstag feierte.