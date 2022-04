Ostern ist das Fest des Frühlings, der Auferstehung und der Erlösung. Doch kein Osterfriede ist in Sicht, keine Erlösung ist zu erwarten. Aus dem Osten kommt das Licht, heißt es. Ex Oriente Lux! Haben wir die Orientierung verloren, die sich doch aus dem Wort "Orient" ableitet? "Aber gerade aus dem Osten Europas, aus dem Orient, wo das Licht zuerst aufgeht, ist die Finsternis des Krieges gekommen", sagte der Papst bei seinem Besuch in Valetta am 2.