Erdgasfieber in Oberösterreich

Der Brunnenmeister hatte bereits lange gegraben, doch das Wasser wollte und wollte nicht kommen. "In einer Pause", so die dramatische Erzählung, "zündete man sich eine Pfeife an. Mit einem lauten Knall schoss eine Stichflamme empor." Statt auf Wasser war man auf Gas gestoßen. Zu Schaden war niemand gekommen. Was tun? Schlaue Eisschützen kamen auf die Idee, in der Nähe eine Eisbahn zu errichten, um im Schein der leuchtenden Flamme Licht und Wärme zu haben.