Auf den Mittelmeerinseln findet man ihre Blüten schon zwischen Jänner und März, in den nördlicheren Regionen im März und April. Sie hüllen die Landschaft in ein zauberhaft luftiges rosa Kleid: auf Gran Canaria, Mallorca, Madeira, aber auch in viel nördlicheren Regionen, etwa in Rheinland-Pfalz, wohin heuer nach langem Pandemie-bedingten Stillstand die Reisebüros wieder zur Mandelblüte einladen konnten.