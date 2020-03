Die Handwaschung

Händewaschen ist das Gebot der Stunde. Der Bundespräsident und der Bundeskanzler zeigen es vor, die Mediziner mahnen es ein, die Berater geben Tipps, neue Kinderlieder animieren dazu. Ungefähr 32,5 Millionen Einträge meldet Google bei der Eingabe des Stichworts "Händewaschen".

Neu ist das Gebot allerdings nicht. Es ist seit langem kulturelles Wissen und fester Bestandteil der Glaubenspraxis der Weltreligionen. Doch es gibt Unterschiede. Fünf Mal am Tag führt der strenge Muslim die Gebetswaschungen durch. Auch das orthodoxe Judentum übt diese Reinheitsregeln, nach dem Schlaf, nach dem Berühren der Füße oder Schuhe, vor dem Essen von Brot und vor jedem Gebet. Das Christentum ist anders. Es kennt zwar auch ein rituelles Waschzeremoniell, aber nur für die Priester beim Messopfer und nur mit den paar Wassertropfen, die nach dem Mischen mit Wein im winzigen Messkännchen noch übrig geblieben sind: "Herr, wasch ab meine Schuld, von meinen Sünden mach mich rein…", betet der Zelebrant dabei nach dem postkonziliaren Messritus. Im alten tridentinischen Ritus hieß es noch: "In Unschuld will ich meine Hände waschen."

Das erinnert frappant an Pontius Pilatus, der dem Matthäus-Evangelium zufolge vor der Verhängung des Todesurteils gegen Jesus Wasser herbeischaffen ließ und sich seine Hände wusch: "Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen." Pilatus hat es ins christliche Glaubensbekenntnis und Denken geschafft. Körperliche Sauberkeit wird gegenüber der inneren Reinheit demonstrativ niedrig geschätzt. Die sauberen Hände wurden nicht nur zum äußeren Klassenzeichen, sondern auch zum Symbol der inneren Unschuld. "Die Unschuldigen mit den schmutzigen Händen" ist ein zeitlos berühmter Film von Claude Chabrol mit Romy Schneider in der Hauptrolle. "Eine Hand wäscht die andere" ist weniger ein Ausdruck von gegenseitiger Hilfsbereitschaft und allgemeiner Sauberkeit als von korrupter Kumpanei.

Ignaz Semmelweis, der berühmte "Retter der Mütter", hat zwar nicht entdeckt, dass man sich die Hände waschen muss, sondern warum man das tun muss. Er hat als Erster auf den ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Kindbettfieber der Mütter und den ungewaschenen Händen der Ärzte hingewiesen, die häufig von der Leichenstation zur Geburtsstation hin und her wechselten, ohne sich dazwischen die Hände gründlich zu reinigen. Seit 1847 benutzten Semmelweis und seine Studenten am Wiener Allgemeinen Krankenhaus vor jeder Visite Chlorwasser oder Chlorkalk zur Desinfektion der Hände. Der Erfolg war durchschlagend. Aber Semmelweis erlebte den Ruhm nicht mehr. Er wurde von der Kollegenschaft angefeindet, von der Wiener Universität verdrängt und starb 1865 im Alter von 47 Jahren, bevor seine Erkenntnisse zur medizinischen Grundregel geworden waren. Und wie wir jetzt erfahren müssen, gibt es immer noch viel Aufklärungsbedarf.

Roman Sandgruber ist emeritierter Professor für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Johannes Kepler Universität Linz.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Alltagsdinge Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Roman Sandgruber

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

mehr zum Thema Die Handreichung turned_in Artikel gemerkt turned_in

Die Landeshymne turned_in Artikel gemerkt turned_in | Kommentar