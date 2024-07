Die enthauptete Gottesmutter

Geburtsszenen sind in den meisten Kulturen tabuisiert. Die biblische Geschichte verlegt die Geburt Christi in die dunkle Nacht, wo man nichts sieht. Auch heutige Gebärende werden abgesondert, in Kreißsäle gebracht und nur von Hebammen und Ärzten umsorgt. Inzwischen ist es zwar nicht mehr unüblich, dass Ehemänner oder Kindesväter sie begleiten. Doch nach der Geburt werden nur Bilder des neugeborenen, bereits gewaschenen Babys versendet.