Nicht nur die Wähler, sondern auch die Wahlleiter und Wahlzeugen stöhnen über die Zettelwirtschaft. Die alten Beichtzettel, Zauberzettel, Mautzettel und Pfandzettel sind längst verschwunden. Nur der Stimmzettel bleibt, auch wenn er inzwischen per Brief, aber bei uns noch nicht per Computer abgegeben werden kann.