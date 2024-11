Der Verlust der Mitte

Von der Mitte ist jetzt viel die Rede. Aber wo ist die Mitte? Jeder fühlt sich in der Mitte und versteht sich als Mittelpunkt. Man hat die Mitte sehr oft an falschen Orten gesucht. Lange hat man die Erde als Mittelpunkt des Sonnensystems gesehen, lange Europa als Mittelpunkt der Welt und Österreich mitten in Europa: "Liegst dem Erdteil du inmitten" singen wir noch immer in der Bundeshymne. Wir lieben die Mitte. Aber die alten Mittelpunkte sind in der Krise.