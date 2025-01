Der Pontifex austriacus

Es war ein berührender Abschied. Nicht bei einem Begräbnis, wofür man diese Formulierung meist verwendet, sondern bei einem freiwilligen Rückzug, mit achtzig Jahren, nach dreißig Jahren als Wiener Erzbischof. Noch in voller geistiger Frische, aber doch schon mit der körperlichen Last, die man in diesem Alter unweigerlich spürt. Kardinal Christoph Schönborns Rückzug ist ein Vorbild für Österreich, was den Umgang mit dem Alter, aber auch mit Andersdenkenden betrifft.