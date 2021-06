Gemeint ist der Buchweizen oder auch "Heiden". Ein Armeleuteessen wird wiederentdeckt. Nicht, weil wir wieder so arm geworden sind wie in den Notzeiten der sogenannten Kleinen Eiszeit am Beginn der Neuzeit, als durch Spätfröste und Klimakapriolen bedingte Ernteausfälle bei Getreide immer wieder zu Hungersnöten geführt hatten und der spät im Frühjahr oder überhaupt erst im Sommer als Zweitfrucht angebaute Buchweizen einen Rettungsanker bilden konnte, sondern weil es uns heute so gut geht.