Der ewige Fasching

Aber der Opernball bietet ja Kostümierung genug: Die Frauen in möglichst auffälligen Roben. Die Männer befrackt als schwarz-weiße Pinguine mit teuren Uhren in der Westentasche und bunten Ordensschleifen an der Brust. Ist doch dieser Ball eine der wenigen Möglichkeiten, große Orden stilgerecht vorzuführen. 1991 wurde der Opernball wegen des Golfkriegs abgesagt, voriges Jahr wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine. Heuer ist man schon abgestumpft.