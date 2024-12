Das Weihnachtslicht

Weihnachten ist das Fest der Lichter: auf den Straßen und Märkten, in den Häusern und Vorgärten und natürlich auf den an allen möglichen und unmöglichen Orten platzierten Christbäumen. Dass das Licht göttlichen Ursprungs ist, lesen wir in der Bibel: im Alten Testament bei Moses, Jesaja und den Psalmen ebenso wie in den Evangelien und in der Apostelgeschichte des Neuen Testaments. Die biblische Schöpfungsgeschichte beginnt mit dem Licht: "Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.